Летевший в Лиссабон самолет авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Лиссабон из Москвы, вернулся в российскую столицу. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте сервиса трекинга воздушных судов FlightStats.

Как указывается, рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17.21 мск и в 21.31 вернулся в аэропорт вылета.

По предварительной информации, причиной разворота рейса стала забастовка наземных служб в португальском аэропорту. Протестующие недовольны условиями оплаты труда и требуют, чтобы перегрузочная компания выплатила задолженность по заработной плате и отпускные сотрудникам.

Предварительно, причиной стала забастовка работников наземных служб, которые недовольны условиями оплаты труда и требуют, чтобы перегрузочная компания, которая испытывает финансовые трудности из-за пандемии, выплатила задолженность по зарплате и отпускные сотрудникам.

Как сообщал ранее Reuters, из-за забастовки были отменены более 200 рейсов.

12 июля в двух аэропортах Пекина из-за сильных ливней отменили свыше 400 рейсов.