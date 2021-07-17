Синоптики предупредили россиян о похолодании

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что похолодание, ливни и грозы ожидается на следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), передает ТАСС.

По его словам, погода на предстоящей неделе будет переменчивой. Однако, как отметил синоптик, несмотря на похолодание, тепло в пределах +29°С вернется уже 22–23 июля.

«Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду, температура будет в пределах +24-26°С... Но уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца», — сказал Варакин.

Новость дополняется.