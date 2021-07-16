ФСБ провела антитеррористическую тренировку в Подмосковье для подготовки к МАКС-2021

Управление ФСБ по Москве и Московской области провело в подмосковном Жуковском антитеррористическую тренировку в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону (МАКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Отмечается, что к тренировкам были привлечены сотрудники Федеральной службы безопасности, подмосковных главков полиции, МЧС и Росгвардии, а также структур областного правительства.

В ходе мероприятия силовики проработали вопросы реагирования при получении сообщений об угрозе совершения теракта в местах массового скопления людей, блокирования и оцепления района совершения террористический акций, эвакуации людей, недопущения развития паники среди гостей авиасалона.

По итогам тренировки выработаны меры по совершенствованию реагирования на подобные ситуации, отметили в пресс-службе.

УФСБ рекомендует гостям авиасалона обращать внимание на подозрительных лиц, которые просят пронести предметы на территорию МАКС-2021, либо под различными предлогами присмотреть за вещами. Также в ведомстве призывают обращать внимание на найденные бесхозные сумки, пакеты и тому подобные вещи в районе проведения мероприятия.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что на МАКС-2021 представят новейший российский военный самолет.