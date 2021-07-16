Экс-полицейского из Сибири будут судить за взятку новогодней елкой

Бывшего заместителя начальника территориального отдела полиции в городе Обь Новосибирской области будут судить за взятку в виде новогодней елки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК России.

Правонарушение, в котором обвиняют экс-полицейского, произошло в декабре 2020 года, когда гражданин, планировавший заниматься незаконной торговой деятельностью, передал полицейскому взятку в размере 33 000 рублей и новогодней елки.

«В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. 3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области», — рассказали следователи.

Экс-полицейский признал свою вину частично, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудник Центральной таможни был задержан в Москве за получение крупной взятки.