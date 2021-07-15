В ВОЗ сообщили об угрозе появления более опасных штаммов COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что комитет ВОЗ по ЧС, связанной с коронавирусом, предупредил международное сообщество о рисках появления новых штаммов COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать», — отметил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что штамм «дельта» является основной причиной роста числа заражений коронавирусной инфекцией в мире.

До этого директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, можно ли заразиться двумя или тремя штаммами коронавируса одновременно.