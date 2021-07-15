Власти деревни в Омской области подадут заявку на ремонт улицы

Администрация Троицкого поселения Омской области, где находится деревня Верхний Карбуш, построенная на рубеже XIX-XX веков немцами-переселенцами, до конца года скорректирует проект реконструкции дороги и подаст заявку на участие в конкурсе по предоставлению бюджетной субсидии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В начале июня жители деревни обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу. В ответ на это Берлин дал официальный ответ, что не может помочь, и посоветовал обратиться в Международный союз немецкой культуры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, местные власти проявили «абсолютно недопустимую халатность» и регион должен принять меры.

Обращения к главам иностранных государств с просьбой решить местные проблемы — практика сравнительно редкая. В декабре 2020 года группа жителей Челябинска подготовила обращение к президенту США Джо Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе.