news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Джикия заявил, что раньше в РПЛ приезжали более качественные легионеры 10:17
В Алтайском крае возбудили дело после убийства полицейского и сожжения его машины 10:11
РФС рассматривает кандидатуру Бердыева в качестве главного тренера сборной 10:10
В США офицер предупредил об опасном положении Украины 10:05
Власти ФРГ ответили жителям омской деревни на просьбу помочь с ремонтом дороги 10:00
На Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer 09:53
ФБР обвинили в халатности при расследовании дела физиотерапевта-педофила из сборной США 09:51
МИД заявил, что Украина забывает о необходимости защиты русского языка 09:45
Заместитель главного инженера аквапарка в Казани задержан после отравления детей хлором 09:44
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге 09:29

Пилоты попросили российского премьера допустить иностранные вакцины от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Faith Ninivaggi/Reuters

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить в страну зарубежные вакцины от COVID-19. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения, направленное главе российского правительства.

Обращение связано с тем, что пилотам, осуществляющим международные рейсы, регулярно нужно сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденную вакцинацию российскими препаратами.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — цитирует ТАСС обращение главы профсоюза Игоря Дельдюжова.

Он добавил в тексте, что из-за постоянной сдачи ПЦР пилотам сложнее становится выполнять трудовые обязанности.

В аппарате правительства России, как уточняется, письмо еще не получили и не рассматривали.

Источник «Ведомостей» подчеркнул, что членам экипажей после прибытия в заграничные аэропорты приходится сдавать тесты на отсутствие COVID-19. Не учитывается, что сотрудники авиакомпаний ранее вакцинировались против вируса.

Ранее эпидемиолог Юлия Соттаева назвала период нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России. Специалист пояснила, что одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом является возвращение людей на работу на крупные предприятия.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину
Продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года
Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19
«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии
Как будут решать проблему Приднестровья после победы пропрезидентской партии в Молдавии
РФС рассматривает кандидатуру Бердыева в качестве главного тренера сборной
Российские истребители сопроводили три самолета-разведчика США над Беринговым морем
В Госдепе рассказали, о чем говорили Путин и Керри
«Известия»: мошенники придумали новую схему со звонками якобы от сотрудников банка
Новости и материалы
Джикия заявил, что раньше в РПЛ приезжали более качественные легионеры
В Алтайском крае возбудили дело после убийства полицейского и сожжения его машины
В США офицер предупредил об опасном положении Украины
Власти ФРГ ответили жителям омской деревни на просьбу помочь с ремонтом дороги
На Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer
ФБР обвинили в халатности при расследовании дела физиотерапевта-педофила из сборной США
МИД заявил, что Украина забывает о необходимости защиты русского языка
Заместитель главного инженера аквапарка в Казани задержан после отравления детей хлором
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге
Газзаев ответил Жириновскому, который раскритиковал состав Государственной Думы
Правительство Кубы отменит шкалу фиксированной зарплаты
Жители Китая оценили статью Путина об Украине
Дело о внесении поддельных сертификатов о вакцинации на госуслуги возбудили в Москве
Колосков заявил, что главный тормоз российского футбола — это не лимит
Россияне рассказали, почему чаще всего увольняются
Газзаев заявил, что Черчесову нужно сказать спасибо, а не кидать грязь в спину
Бизнесмены России оценили готовность к еще одному локдауну
В Приморье выявлены факты некорректного внесения данных о вакцинации граждан от ковида
Все новости
«Современную музыку сложно назвать музыкой»: Лещенко о фите с Loc-Dog и творчестве Элджея
Лев Лещенко рассказал, как он пришел к записи совместной песни с рэпером
В российских школах не хватает учителей: как восполнить дефицит
В РАНХиГС нехватку школьных учителей оценили в 250 тыс. человек
Кина не будет: расходы правительства на культуру недостаточны
Счетная палата РФ выявила недофинансирование объектов культуры
Что позволяет считать армию России самой современной в мире
Шойгу заявил о высочайшем уровне оснащения ВС РФ современной техникой и оружием
Смягчение и компромиссы: чего ждать от встречи Меркель и Байдена
Байден и Меркель проведут переговоры в США 15 июля
«Остается только замотать шланги»: почему резко подорожал бензин
Минэнерго рекомендовало компаниям ТЭК увеличить производство бензина
ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
Как получить медотвод от вакцинации
Глава Минздрава Мурашко перечислил возможные основания для медотвода от вакцинации
«Беззаконие»: Ресторатор с «Версуса» возмутился решением суда по Хованскому
Блогера Юрия Хованского оставили под стражей до 8 августа
На кухню к звезде: чему учит Пэрис Хилтон
Звезды шоу-бизнеса заводят кулинарные шоу на фоне пандемии
Расставить по ГОСТу: как будут бороться с «неправильными» камерами
Правительство поддержало отмену части штрафов для водителей
Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков
Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкой аварии
Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях