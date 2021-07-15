Пилоты попросили российского премьера допустить иностранные вакцины от коронавируса

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить в страну зарубежные вакцины от COVID-19. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения, направленное главе российского правительства.

Обращение связано с тем, что пилотам, осуществляющим международные рейсы, регулярно нужно сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденную вакцинацию российскими препаратами.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — цитирует ТАСС обращение главы профсоюза Игоря Дельдюжова.

Он добавил в тексте, что из-за постоянной сдачи ПЦР пилотам сложнее становится выполнять трудовые обязанности.

В аппарате правительства России, как уточняется, письмо еще не получили и не рассматривали.

Источник «Ведомостей» подчеркнул, что членам экипажей после прибытия в заграничные аэропорты приходится сдавать тесты на отсутствие COVID-19. Не учитывается, что сотрудники авиакомпаний ранее вакцинировались против вируса.

Ранее эпидемиолог Юлия Соттаева назвала период нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России. Специалист пояснила, что одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом является возвращение людей на работу на крупные предприятия.