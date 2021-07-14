В Китае родители нашли сына, похищенного 24 года назад

Китайцы Гуо Гантан и Чжан Венге нашли своего сына, похищенного рядом с их домом 24 года назад, сообщает Fox News.

«Воссоединение [семьи] произошло в их родном городе Ляочэн в восточной провинции Шаньдун», — говорится в сообщении.

Сейчас их сыну Гуо Синьчжэню 26 лет. По данным полиции, его украли в возрасте двух с половиной лет женщина и ее молодой человек. Похитители отвезли его на северо-запад, в провинцию Хэбэй, а оттуда он был продан семейной паре в центральном Китае.

В июне эксперты полиции нашли Гуо Синьчжэня благодаря поиску изображений людей, которые могли выглядеть как он во взрослом возрасте. Позднее его личность была подтверждена тестом ДНК.

За это время его отец Гуо Гантан пересек Китай на мотоцикле в поисках своего ребенка и стал активистом, помогая полиции вернуть других пропавших без вести детей.

Ранее в городе Видное Московской области женщина, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении. По факту произошедшего организована доследственная проверка, организованы поиски.

До этого на юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область. Позднее мужчина был арестован. По версии следствия, мужчина обманом посадил мальчика в такси и увез его в неизвестном направлении. Водителю была сообщена ложная информация о ребенке.