Врач прокомментировал четвертое место России по числу заражений COVID-19

Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии и США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

«Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как зараженный, либо не обращался… сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина», — объяснил Жемчугов.

Врач подчеркнул, что вакцинированных было намного меньше и активно делать прививку от коронавируса россияне начали только сейчас. По его словам, когда нарастет иммунная прослойка, все закончится, однако делать прогнозы Жемчугов не стал.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

По данным на 13 июля, в стране было выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом, при этом 11,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 566 человек. Умерли 780 пациентов с коронавирусом.