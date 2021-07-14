Врач прокомментировал четвертое место России по числу заражений COVID-19

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Знакомый семьи Заворотнюк рассказал, что происходит с актрисой 11:20
Apple выпустила важное дополнение для iPhone 11:17
В Киеве начались стычки силовиков-пенсионеров и полицейских 11:16
После массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве завели дело 11:14
Россиянин Дудников, арестованный в Белоруссии, признал вину 11:10
Фердинанд: Англию должны лишить крупных турниров из-за проблем с расизмом 11:09
Представитель Боярского ответила на сообщения о коронавирусе у артиста 11:06
Червиченко: англичане хотели чтобы самый черный забил решающий мяч, но Бог — белый 11:00
«Все хуже и хуже»: жена — о состоянии госпитализированного с COVID-19... 10:59
В Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном 10:58

Врач прокомментировал четвертое место России по числу заражений COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Emrah Gurel/AP

Россия находится на 4 месте по количеству заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии и США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

«Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как зараженный, либо не обращался… сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина», — объяснил Жемчугов.

Врач подчеркнул, что вакцинированных было намного меньше и активно делать прививку от коронавируса россияне начали только сейчас. По его словам, когда нарастет иммунная прослойка, все закончится, однако делать прогнозы Жемчугов не стал.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

По данным на 13 июля, в стране было выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом, при этом 11,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 566 человек. Умерли 780 пациентов с коронавирусом.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Доходы россиян не догнали инфляцию
hh.ru подсчитал, как изменились зарплаты россиян в первом полугодии
«Дельта» атакует: ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась
Россия занимает четвертое место по числу заражений коронавирусом
«Началась активная работа по проекту «анти-Россия»: зачем Путин написал свою статью об Украине
Путин рассказал, что продумывал статью о единстве русских и украинцев несколько месяцев
В МИД России призвали сформировать коалиционное правительство в Афганистане
Москвичей будут пускать в рестораны по татуировкам с QR-кодами
Российские семьи назвали доход, нужный в пандемию
«АвтоВАЗ» приостановил производство некоторых моделей из-за нехватки компонентов
Новости и материалы
Знакомый семьи Заворотнюк рассказал, что происходит с актрисой
Apple выпустила важное дополнение для iPhone
В Киеве начались стычки силовиков-пенсионеров и полицейских
После массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве завели дело
Россиянин Дудников, арестованный в Белоруссии, признал вину
Фердинанд: Англию должны лишить крупных турниров из-за проблем с расизмом
Представитель Боярского ответила на сообщения о коронавирусе у артиста
Червиченко: англичане хотели чтобы самый черный забил решающий мяч, но Бог — белый
«Все хуже и хуже»: жена — о состоянии госпитализированного с COVID-19 Мамонова
В Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном
В Роспотребнадзоре заявили, что в Крыму доминирует индийский штамм коронавируса
Эксперт рассказал, как предотвратить 80% инфарктов, инсультов и диабета
Глушаков назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020
Жителей Подмосковья экстренно предупредили о жаре
СМИ: Боярский госпитализирован с коронавирусом
Четыре грузинских телеканала прекратили вещание, требуя отставки премьера
В Крыму предложили учредить платформу по спасению Украины
Иммунолог оценил риски заражения двумя-тремя штаммами коронавируса сразу
Все новости
«Надежный и стабильный партнер»: как Белоруссия получила новый кредит от России
Переговоры Путина и Лукашенко завершились договоренностями о цене на газ на 2022 год
Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Зеленский уже нашел ему замену
Монастырский считает «самым трудным выбором в своей жизни» согласие сменить Авакова
«Алла, ты мне безумно нравишься»: не стало бывшего мужа Примадонны Александра Стефановича
СМИ сообщили об уходе из жизни экс-супруга Пугачевой
«Размазали ковшом»: в Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий
Активисты рассказали об уничтожении памятника культуры, спасти который просили Путина
Прямо с грядки: как власти будут сбивать цены на «борщевой набор»
Правительство предложило разрешить фермерам торговать на территории хозяйства
Дубляж не нужен: как партия Зеленского сглаживает украинизацию
Партия «Слуга народа» внесла смягчающие поправки в закон о языке
Талибы* против Турции: начнется ли новая война в Афганистане
Эксперты оценили заявление «Талибана»* о борьбе с «турецкими оккупантами»
Ученые нашли связь между стриптиз-клубами и уровнем насилия
Исследование: стриптиз-клубы помогают снизить число сексуальных преступлений
«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кешбэка
Туроператоры сообщили о низких продажах по четвертому кешбэку
Французский автопром вложится в калужский завод
Завод Peugeot и Citroen в Калуге увеличит штат сотрудников
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
СМИ сообщили о смерти бывшего мужа Пугачевой Александра Стефановича
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях