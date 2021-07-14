Гинцбург назвал примерный срок начала вакцинации подростков от COVID-19

Прививать подростков от коронавирусной инфекции начать планируют до 20 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В Москве в настоящий момент проводится исследование вакцины против COVID-19 «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Оно стартовало в городе 5 июля. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — уточнил Гинцбург.

По словам эксперта, приступить к вакцинации подростков в РФ планируют до 20 сентября.

«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем. В последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания», — пояснил глава центра.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса впервые вакцинировались подростки. За ними наблюдают врачи.