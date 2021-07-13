В Петербурге ребенок выпал из окна

В Невском районе Санкт-Петербурга вечером 12 июля под окнами жилого дома нашли ребенка, который выпал из окна, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, ребенка нашли у одного из домов на улице Народной. Выпавшей из окна девочке было пять лет, она скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Очевидцы предполагают, что в момент, когда ребенок выпал из окна, родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа, пока мать кормила его брата.