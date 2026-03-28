В ГД оценили влияние визита депутатов в США на возможность встречи Путина и Трампа

Никонов: визит депутатов в США, возможно, поспособствует встрече Путина и Трампа

Визит делегации Госдумы в Вашингтон, возможно, поспособствовует организации новой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), передает ТАСС.

«Может ли наш визит продвинуть подготовку такого саммита? <...> Может быть, может быть», — заявил он.

По словам Никонова, российский и американский лидеры должны решить этот вопрос самостоятельно, без Госдумы РФ и Конгресса США.

26 марта делегация Госдумы РФ провела встречу с представителями американского конгресса. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Никонов заявил, что дух Анкориджа по-прежнему жив.