Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп допустил, что США могут прекратить поддержку НАТО

Трамп: США могут прекратить поддерживать НАТО из-за действий альянса
Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты могут прекратить поддержку НАТО из-за его действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Майами, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на защиту Североатлантического альянса.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — сказал политик.

До этого Трамп заявил, что США не получили ничего от НАТО в ходе военной операции против Ирана. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон никогда этого не забудет.

22 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента Трампа с пониманием отнестись к вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он указал на то, что странам, которые «по веским причинам» не были уведомлены о первоначальной атаке на Иран, нужно подготовиться.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Конгресс для выхода из НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!