Трамп допустил, что США могут прекратить поддержку НАТО

Соединенные Штаты могут прекратить поддержку НАТО из-за его действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Майами, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на защиту Североатлантического альянса.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — сказал политик.

До этого Трамп заявил, что США не получили ничего от НАТО в ходе военной операции против Ирана. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон никогда этого не забудет.

22 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента Трампа с пониманием отнестись к вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он указал на то, что странам, которые «по веским причинам» не были уведомлены о первоначальной атаке на Иран, нужно подготовиться.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Конгресс для выхода из НАТО.