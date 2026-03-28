В Израиле часть иранской ракеты упала на комплекс, в котором находится бюро ТАСС

Суббоеприпас одной из иранских ракет упал на жилой комплекс в районе Тель-Авива, где располагается представительство ТАСС в Израиле, передает корреспондент агентства.

Уточняется, что это произошло около полуночи по местному времени (совпадает с московским) после очередного обстрела центральной части страны. Со стороны Исламской Республики была запущена ракета с кассетной боевой частью, ее суббоеприпас задел одно из зданий комплекса, где проживают корреспонденты ТАСС. В результате взрыва у дома повреждена облицовка, выбито несколько оконных стекол. Никто не пострадал.

27 марта Иран ударил беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

До этого издание Military Watch Magazine сообщило, что израильские войска за один день потеряли 21 танк Merkava. Они были уничтожены 26 марта из-за устроенных ливанским движением «Хезболла» засад.

Ранее в генштабе ВС Израиля заявили о возможном крахе из-за нехватки личного состава.