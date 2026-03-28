В Иране сообщили о третьем ударе США и Израиля по АЭС «Бушер»

ОАЭИ: Израиль и США в третий раз с 28 февраля атаковали иранскую АЭС «Бушер»
Израиль и США нанесли третий удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана с 28 февраля, станция не пострадала. Об этом сообщила пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в соцсети X.

Снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, сообщили в организации. Отмечается, что пострадавших среди работников не было.

«Атаки на объекты мирной атомной инфраструктуры нарушают все нормы международного права и ставят под угрозу безопасность всего региона», — говорится в сообщении.

Впервые удар вблизи энергетического блока АЭС «Бушер» в Иране был нанесен вечером 17 марта, во второй раз станцию атаковали 24 марта. После ударов генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта проявить максимальную сдержанность, чтобы предотвратить риск ядерного инцидента.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.

Ранее в МАГАТЭ оценили риски выброса радиации после ударов по ядерному комплексу в Иране.

 
