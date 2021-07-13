Число жертв пожара в коронавирусной больнице в Ираке превысило 50

Число погибших в результате пожара в коронавирусной больнице в городе Насирия на юге Ирака возросло до 52, число пострадавших увеличилось до 70, передает телеканал «Al Arabiya».

Сообщается, что премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казими решил начать правительственное расследование на высоком уровне, чтобы установить все обстоятельства и причины пожара. Премьер также поручил снять с должности главу здравоохранения провинции Ди-Кар, а также директора гражданской обороны провинции.

Власти Ирака на уровне министерств приняли решение отправить срочную медицинскую помощь пострадавшим от пожара.

Источники заявили, что возгорание в больнице было вызвано халатностью.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек погибли и 30 пострадали в результате пожара.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного обращения с кислородными баллонами.

По данным телеканала Alsumaria, власти провинции Ди-Кар решили объявить трехдневный траур в связи с пожаром в больнице, а также сформировать специальный комитет для расследования обстоятельств трагедии.