ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, ухудшается. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление. <...> Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире», — отметил он.

По его словам, сегодня ситуация намного хуже в тех местах, где имеется мало доз вакцин. Но пандемия пока не закончилась нигде, добавил глава ВОЗ.

«Рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла», — сказал он.

Гебрейесус отметил, что отличающийся высокой заразностью «дельта»-штамм коронавирусной инфекции становится доминирующим в мире.

По его мнению, вакцину нужно направить в страны с низкими и средними доходами по каналам международного механизма COVAX.

Отмечается, что на следующей неделе ВОЗ и Всемирная торговая организация соберут руководителей государственного и частного секторов, чтобы обсудить нехватку и неравенство в доступе к вакцинам и другим средствам в сфере здравоохранения.

Ранее Гебрейесус в ходе брифинга по ситуации с COVID-19 сообщил, что новые штаммы коронавирусной инфекции опережают темпы вакцинации.