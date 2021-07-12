Минобрнауки считает законным недопуск невакцинированных сотрудников вузов к работе

В Миноборнауки РФ прокомментировали решение Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова не допускать к работе сотрудников, не прошедших вакцинацию при отсутствии медотвода и не переболевших коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — заявили в министерстве.

МГУ с 5 июля перестал допускать сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не получили медицинский отвод от прививки или не переболели COVID-19. Исключение — сотрудники вуза, прошедшие первый этап вакцинации. К такому решению штаб вуза по координации проведения противоэпидемических мероприятий пришел для того, чтобы «обеспечить безопасность студентов и сотрудников» университета и соблюсти требования мэра Москвы и главного государственного санврача о вакцинации сотрудников организаций и учреждений.

Соблюдать требования московских властей намерено и руководство Высшей школы экономики (ВШЭ). Кроме того, ректоры ВШЭ и МГУ, как и главы МГИМО, РАНХиГС, РУДН и других университетов в середине июня предложили столичным вузам с 1 сентября пускать на очные занятия привитых студентов и проводить обучение в гибридном формате. Допускать в учебные корпуса предлагается также тех, у кого есть справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных студентов предлагается организовать онлайн-обучение.