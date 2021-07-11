Подросток из Луизианы пристрелил грабителя, угрожавшего его матери

Двенадцатилетний подросток убил вооруженного преступника, который ворвался в дом его семьи в Луизиане и угрожал его матери, сообщил телеканал Fox29.

По словам местного шерифа Джеффри Трэвиса, нападение произошло в конце июня. Злоумышленник по имени Брэд Ле Блан был вооружен пистолетом, когда встретил неизвестную женщину у ее дома. Ле Блан загнал женщину внутрь, между ними вспыхнула борьба. Сын пострадавшей, имя которого власти не назвали, опасался за жизнь своей матери и выстрелил в ЛеБлана из охотничьего ружья, в результате чего тот скончался.

Власти отмечают, что в настоящее время нет доказательств, которые бы инкриминировали мальчика, также нет планов выдвигать против него обвинения. Когда шериф закончит расследование, местный окружной прокурор решит, была ли стрельба оправдана.

Трэвис гсообщил, что поддерживает тесный контакт с матерью подростка — она заявляет, что у ее сына все в порядке, и что она уже предприняла шаги, чтобы оказать ему необходимую помощь.

«Мать понимает, что ему понадобится реабилитация и что ему нужно поговорить с людьми [специалистами], нужно помочь понять, что он абсолютно нормальный человек, попавший в ненормальную ситуацию», — сказал Трэвис.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа преступлений с огнестрельным оружием.