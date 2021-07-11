Эксперт рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

Часть людей выделяют коронавирус дольше, чем среднестатистический заболевший, заявил ТАСС доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов.

По его словам, такие «отдельные генетически уникальные люди» обладают толерантной к присутствию вируса иммунной системой. Чаще всего они являются бессимптомными носителями.

«Мы таких людей называем «супер-распространителями». Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают», — рассказал Коновалов.

В среднем переболевшие COVID-19 становятся незаразными через 7-10 дней после проявления первых симптомов, отметил врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в красной зоне Алексей Никишенков.

«Далее заболевание и все остальные осложнения, которые он вызовет, могут протекать уже после того, как вируса в организме не остается», — рассказал медик.

До этого директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что индийский штамм коронавируса попадает в организм человека в том числе и через желудочно-кишечный тракт, и посоветовал носить перчатки или пользоваться санитайзером.