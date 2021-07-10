В РПЦ допустили церковный раскол в Белоруссии

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что в Белоруссии может произойти раскол в православной церкви, подобный тому, что произошел на Украине — однако вероятность этого невелика.

«Вероятность того, что события в Белоруссии будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакой поддержки в народе церковном, в иерархии, в клире, идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии...», — считает Иларион.

Иерарх уточнил, что эти действия направлены на развал Русской православной церкви.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко, посетив Жировичский мужской монастырь, заявил, что враги белорусского государства собираются объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ).