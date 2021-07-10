Стали известны результаты анализа крови лежащего в больнице папы Римского

Анализ крови папы Римского Франциска, которому недавно провели операцию на толстом кишечнике — удовлетворительный, сообщает директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни

В пресс-релизе отмечается, что Франциск «соблюдает предписанное лечение», «постепенно возобновляет работу» и «ходит по своей квартире», расположенной на десятом этаже Университетской клиники Агостино Джемелли в Риме.

Бруни также указал, что понтифик хочет обратиться к медицинскому персоналу, который «смотрит в лицо страданию, когда сближается с больными людьми, особенно с самыми слабыми и уязвимыми».

В пятницу, 9 июля Франциск отслужил Святую Мессу — в маленькой часовне, расположенной в больничной квартире. В таинстве приняли участие люди, которые в эти дни помогают главе римско-католической церкви. В воскресенье, 11 июля, он прочитает из окна квартиры молитву Angelus. Обычно эта молитва читается из окна апостольского дворца, выходящего на площадь Святого Петра.

В понедельник, 5 июля, Ватикан заявил, что лечение Франциска продлится около недели при условии, что у него не будет осложнений.

Ранее у папы Римского внезапно поднялась температура.