Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам вузов мечтать и никогда не сдаваться. Глава государства обратился к выпускникам 10 июля, когда отмечается Всероссийский студенческий выпускной, передает ТАСС.

Российский лидер пожелал молодым юношам и девушкам обрести свой собственный путь, свое призвание, которое не всегда удается найти с первого раза.

«Но здесь главное — не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России», — отметил Путин.

Он призвал выпускников дерзать, всегда учиться и не переставать мечтать. Президент подчеркнул, что в России перед ними сейчас открыты все дороги и возможности.

Глава государства заверил молодых людей, что студенческая пора — яркая и незабываемая, а после нее начинается совершенно новый этап, где практически все будет зависеть от них самих.

Ранее Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена».