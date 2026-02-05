В Совфеде рассказали о трех ошибках Трампа

Президент США Дональд Трамп совершает три ошибки, отказываясь продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Косачев.

По словам сенатора, первая ошибка Трампа заключается в том, что он «подходит к теме, как бизнесмен», а именно пытается «продать свое согласие подороже» и отложить вопрос, пока ему не предложат «хорошую цену». При этом Россия беспокоилась о ДСНВ «не потому, что ей это нужно больше», а потому, что она «вела себя как ответственная ядерная держава», подчеркнул Косачев.

Вторая ошибка Трампа заключается в том, что в соглашении он видит «сдерживание мощи Америки». Но это «бессмысленно», так как у РФ и США «паритет надолго», и «не столь важно, сколько раз обе страны могут уничтожить друг друга», уверен сенатор.

И, наконец, третья ошибка заключается в мысли Трампа о том, что до разрешения украинского конфликта разбираться с вопросом ДСНВ не нужно. Однако, по словам Косачева, украинский вопрос затрагивает безопасность США «намного меньше, чем отказ от контроля над ядерным оружием».

«Что еще опаснее – из-за такого отношения США может «посыпаться» вся система ядерного нераспространения. Статья VI ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – прим.ред.) обязует его участников вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению. Вместо этого США дают противоположный сигнал всем пороговым и неядерным державам, которые получат новые стимулы к разработке и производству ядерного оружия», – написал Косачев.

Он отметил, что теперь шансы на применение ядерного оружия «значительно вырастут», однако подчеркнул, что с прекращением действия договора «мир все-таки не рухнет» и «война не начнется». При этом Косачев подчеркнул, что возможности для «сохранения режима ДСНВ сохраняются», и «все зависит от США».

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме сообщили, что Трамп примет решение о дальнейших шагах по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times также писала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.

Кроме того, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами над сокращением количества ядерного оружия в мире. А в МИД России отметили, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам, чтобы купировать возможные угрозы после истечения срока действия ДСНВ.

