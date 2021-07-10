«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен на выходные

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 19.00 воскресенья, 11 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов», — говорится в сообщении.

«Оранжевый» уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

По прогнозу метеослужбы, с 10 по 12 июля в столице ожидается до +33 °C, 13 и 14 июля — до +34+, 15 июля — до +35 °C, в пятницу — до +36 °C.

Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

За текущую неделю в российской столице были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до середины июля в центре европейской части России может продержаться очень жаркая погода.