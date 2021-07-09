На юге Челябинской области в лесу у села Париж локализован пожар, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В селе Париж Нагайбакского района ситуация удовлетворительная, пожар локализован и не подпущен к жилым массивам. Возгораний зданий нет», — заявили в правительстве Челябинской области.

При этом из поселка Джабык в Карталинском районе срочно эвакуируют жителей. Огонь в 5 км от поселка, из-за подступивших лесных пожаров нечем дышать. Количество эвакуируемых уточняется.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Вадима Трунова, площадь возгорания лесов в области выросла с 1,5 тыс. га до 4,8 тыс. га.

На очагах пожара работает 269 человек личного состава и 64 единицы техники. По его словам, основные усилия сейчас направлены на предотвращение возможного распространения пожара на населенные пункты.

Ранее под Челябинском спасатели вытащили олененка из лесного пожара.