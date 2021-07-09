В РПЦ опровергли информацию об отказах причащать непривитых в Дивеево

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram назвал фейком сообщения о том, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не стал причащать в Дивеевском храме тех, кто не привился от коронавируса.

«Митрополит Волоколамский Иларион... действительно служил в Дивеево, с нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит», — заявил он.

По словам Легойды, это не связано с привитыми и не привитыми прихожанами, у которых «естественно, никто не спрашивал о наличии прививки». Он также призвал распространивших ложную информацию извиниться перед митрополитом Иларионом и своей аудиторией.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что граждане, которые не хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции, берут на себя грех, который им придется отмаливать всю свою жизнь.