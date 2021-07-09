В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек

Девять человек погибли при крушении самолета для прыжков с парашютом у шведского города Эребру. Об этом сообщает газета Aftonbladet, ссылаясь на местную полицию.

По данным издания, воздушное судно упало в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелось. На борту была группа из восьми парашютистов и пилот. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, при каких обстоятельствах была констатирована их смерть.

Ранее в шведской полиции заявили, что в результате этого инцидента погибло несколько человек. Шведский телеканал TV4 сообщал, что два человека были доставлены в больницу.

В июне текущего года подобный инцидент произошел в Кемеровской области. Двухмоторный самолет L-410, на борту которого находилось 19 спортсменов-парашютистов, совершил аварийную посадку. В результате случившегося погибли четыре человека, еще 15 получили травмы.