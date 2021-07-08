Мясников оценил рекомендацию не заниматься сексом после вакцинации

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал непрофессиональными часть рекомендаций при вакцинации против COVID-19.

«При том, что дают их медики, а то и должностные лица», — отметил врач.

По его словам, курение имеет «отсроченные, долговременные последствия», и не влияет на вакцинацию в текущем моменте. Кроме того, доктору непонятны рекомендации не мочить место прививки и не заниматься сексом.

«Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет! Проблема в том, что все эти глупые рекомендации льют воду на мельницу антивакцинаторов. Люди и так колеблются, а им: выпивать нельзя, курить нельзя, секс нельзя!» — подчеркнул медик.

Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19, так как повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред.

Кроме того, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что попавшая на место укола влага может спровоцировать воспаление.