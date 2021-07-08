Дерматолог рассказала, кому нельзя загорать

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что летний отдых на пляже может подойти не всем из-за хронических болезней, сообщает газета «Аргументы и факты».

При этом специалист отметила, что купаться в море можно с любыми болезнями, это хорошо скажется на здоровье.

«Нельзя загорать с онкологическими заболеваниями в фазе обострения. Солнце только еще больше усугубит ситуацию. Тут вообще надо смотреть индивидуально. Если, например, онкозаболевание было побеждено и прошло более 5 лет, а онкологи, дерматологи и др. разрешили, то, пожалуй, можно, только после дополнительной консультации. Но крайне осторожно», — пояснила Егорова.

Она добавила, что ультрафиолет провоцирует опухоли и обостряет все процессы. Также, по словам врача, стоит обратить внимание на родинки — некоторые из них могут быть опасными. После их удаления насчет загара нужно посоветоваться с онкологом.

Людям, у которых обнаружены доброкачественные образования, так же следует соблюдать осторожность — солнце может спровоцировать их на перерождение.

Кроме того, загара стоит избегать при ОРВИ, аутоиммунных патологиях, особенно в стадии обострения, фотодерматите, витилиго.

Ранее косметолог назвала процедуры, которые запрещено проводить летом.

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