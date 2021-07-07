Найдены тела шести человек, погибших при крушении самолета на Камчатке
Найдены тела шести человек, которые погибли при крушении самолета Ан-26 у поселка Палана на Камчатке. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.
«Да, есть шесть тел», — подтвердил источник.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-26 выплатят по 500 тыс. рублей из краевого бюджета.
6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.
Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.