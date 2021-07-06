Гинцбург допустил вакцинацию «Спутником V» ВИЧ-инфицированных

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специальные исследования по вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V» не проводились, однако граждан, прибывающих в состоянии ремиссии можно прививать. Об этом сообщает РИА «Новости».

6 июля фонд «СПИД.Центр» написал письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, в котором пожаловался на то, что ВИЧ-инфицированным россиянам отказывают в вакцинации от коронавирусной инфекции несмотря на то, что наличие вируса иммунодефицита человека не является противопоказанием для прививки, передает РБК.

«Если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ — прим. ред.)… то он нормальный человек, его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова», — отметил он.

Также по словам Гинцбурга, в том случае, если человек действительно находится в тяжелом состоянии, у него упали CD4 из-за его основного заболевания, то необходимо поднять их до нормального уровня, снизить вирусную нагрузку и после этого вакцинироваться.

Кроме того, специалист подчеркнул, что все это делается не за один день, однако применение данной тактики возможно.

Ранее директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что оснований для отказа в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированным нет.