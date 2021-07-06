Лукашенко заявил, что Белоруссия не превратится «в отстойник» нелегальных мигрантов

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Александр Лукашенко Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит превращения республики республики «в отстойник» нелегальных мигрантов, сообщает госагентство БелТА.

«Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», — заявил он.

По словам Лукашенко, Европа «позвала этих людей» из-за нехватки рабочих руки.

«<...> Они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что введение санкций для давления на суверенное государство является беззаконием и шантажом международного масштаба.