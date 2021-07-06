На Кубани из-за непогоды режим ЧС ввели в шести муниципалитетах

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В шести муниципалитетах края введен режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (поселок Архипо-Осиповка). Проводится непрерывный мониторинг уровней рек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Эвакуированы 136 человек. В пунктах временного размещения находятся 64 человека.

Также управление ГИБДД по Кубани сообщило о том, что движение по федеральной трассе Джубга-Сочи (А-147) снова перекрыто из-за схода селя, теперь в районе поселка Лермонтово. Участок закрыт полностью. Вода идет по проезжей части, частично размыто дорожное полотно, передает РИА «Новости».

В Горячем Ключе инспекторы ДПС перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе на Майкоп через Шаумянский перевал. Госавтоинспекция Кубани призвала водителей воздержаться от поездок.

Однако ограничений в сторону Геленджика нет.

Ранее главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что по предварительным данным погибших или пострадавших из-за схода селя в Туапсинском районе нет.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. В городе объявили штормовое предупреждение. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Позже главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало туристам в Сочи соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.