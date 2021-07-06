В России подали 13 тыс. апелляций по итогам ЕГЭ

Около 13 тыс. апелляций получила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам единого государственного экзамена в этом учебном году, сообщили «Российской газете» в ведомстве.

«На сегодня подано около 13 тысяч апелляций к результатам экзаменов. Примерно три тысячи — удовлетворены. К процедуре — всего 23 претензии», — рассказала и.о. начальника Управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Нино Бугулова.

По ее словам, наибольшее количество апелляций было подано по математике профильного уровня — 5588, по русскому языку — 4225, по химии и по литературе — чуть более 1000.

Бугулова напомнила, что если вы хотите подать апелляцию, то нельзя выходить из пункта проведения экзамена — если вышли, то возможность апелляции будет потеряна.

Апелляции рассматриваются в день подачи. Если нарушение действительно имело место, школьник может переписать экзамен в резервный день.

По словам эксперта, многие школьники совершают ошибки и подают на апелляцию из-за того, что невнимательно читают условие задания.

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