Команда проекта украинского телеканала «Дом» уволена за показ карты России с Крымом

Украинский государственный телеканал «Дом», вещающий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также российский Крым, уволил всю команду проекта «Русский дневник» за показ в эфире карты России с Крымом. Об этом говорится на странице телеканала на Facebook.

«Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой России, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется образ полуострова, а потом вдруг исчезает. Выпуск сняли с канала <...> Источники происхождения и попадания фейковой заставки в эфир в настоящее время ищет служба внутренней безопасности», — сказано в публикации.

На канале проводится служебная проверка.

Телеканал уточняет, что все причастные к этому проекту отстранены от исполнения своих обязанностей, виновный предварительно установлен.

Ранее 5 июля украинский государственный телеканал «Дом» показал в качестве заставки к одной из программ карту с Крымом в составе России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.