Житель Литвы подаст на Горбачева в суд

Житель Вильнюса Робертас Повилайтис намерен подать в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщает портал Delfi.

По его мнению, Горбачев, как главнокомандующий Вооруженными силами СССР, несет ответственность за события, которые произошли у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, в которых умер отец Повилайтиса.

«Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января в гражданском процессе, и подать гражданский иск», — пояснил он.

Повилайтис не назвал сумму иска. Более того, он считает, что это не так важно, так как это «теоретическая часть процесса». Помимо этого, он также сомневается, что ущерб вообще удастся взыскать.

В начале 1990-х годов литовская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с событиями 13 января 1991 года, когда в результате штурма советскими военными телецентра в Вильнюсе погибли 15 человек и еще порядка 600 получили ранения. На сегодняшний день более чем 60 фигурантам этого дела вынесены приговоры.

В 2020 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все виновные в развале Советского Союза обязательно предстанут перед судом, подразумевая в том числе Горбачева.