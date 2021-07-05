В МИД России предупредили россиян об угрозе тропического шторма на Кубе 5 июля

Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан о надвигающемся 5 июля на Кубу тропическом шторме «Эльза». Об этом сообщается на странице Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в Twitter.

«В связи с приближающимся тропическим штормом «Эльза» эвакуированы жители центральной и восточной частей страны. Удар стихии ожидается 5 июля. Скорость ветра достигнет 120 километров в час», — сообщили в ДСКЦ.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тыс. человек в центральных и восточных районах острова из-за приближения тропического шторма «Эльза». Отмечается, что основной удар стихии по острову придется на понедельник, 5 июля. По последним данным, уже три человека погибли в результате тропического шторма: двое погибли в Доминиканской Республике, еще один — в Сент-Люсии. Кроме того, стихия значительно повредила местную инфраструктуру.