Воздух в Москве прогреется до 27 градусов

В столице ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос » Александра Синенкова.

«Сегодня максимальная температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28», — сообщила синоптик.

Атмосферное давление почти не изменится и составит 749 мм. рт. ст., что чуть выше нормы. Ветер ожидается восточный, с порывами 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики прогнозировали, что Москву на неделе ожидает 30-градусная жара. В целом жителей центральной России ожидает погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и слабые порывы ветра. Благодаря этому температура к концу недели окажется на 5-7°С выше положенного по многолетней норме июля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в середине второй недели июля в Москве ожидается новая волна жаркой погоды.