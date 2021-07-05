Число банкротов среди физлиц в России за полгода выросло почти вдвое

Количество банкротных процедур среди физических лиц в России в первом полугодии увеличилось в 1,8 раза - до 105,9 тыс. случаев. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на консалтинговую компанию GRM.

«В 2019 году 39 тыс. Прирост количества процедур за первое полугодие 2021 года к аналогичному периоду прошлого года составил 80%», — сообщили в компании.

В GRM такой рост объясняют ухудшением платежеспособности населения из-за пандемии коронавируса и ее влияния на экономику, а также принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента решения проблемы с неплатежеспособностью физического лица.

Среди юридических лиц число банкротств также увеличилось вдвое – с 12 тыс. в прошлом году до 25,7 тыс. в нынешнем. В 2019 году этот показатель составлял 17,7 тыс., что на 7% меньше. Эксперты полагают, что это доказывает «невзрывную» динамику банкротств.

«Подобные результаты в первую очередь связаны с окончанием 7 января 2021 года действия моратория на банкротства. Сейчас кредиторы должников активно инициируют обращения в арбитражные суды, чего не могли сделать в период моратория», — пояснил пояснил партнер GRM Сергей Новиков.

Ранее суд в России впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота. Пятикомнатная квартира должника была быть выставлены на торги и продана, а взамен он получил однокомнатную квартиру.