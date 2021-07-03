Вандалы сожгли портрет Тесака на его могиле в столице

Неизвестные сожгли на могиле националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, его портрет. Инцидент произошел на кладбище в Москве, сообщает РЕН ТВ.

В соцсетях появились фотографии, сделанные на Кунцевском кладбище, где похоронен Тесак.

Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик уточнил, что с ним уже связался отец Тесака. В понедельник, 5 июля, они хотят обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд города признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

16 сентября Марцинкевич найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. Согласно официальным сообщениям СК, речь идет о самоубийстве.

В январе сообщалось, что была найдена новая записка Тесака. В опубликованной записке Тесак признается, что не выдержал давления следствия и рассказал про своих соратников.