Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в многоэтажке в Горячем Ключе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром 3 июля по улице Ярославской. Огонь уничтожил более половины верхнего этажа четырехэтажного многоквартирного дома. Площадь возгорания превысила 400 квадратных метров

Пострадавшего при тушении здания сотрудника МЧС доставили в лечебное учреждение, однако спасти его жизнь не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление точной причины и очага возгорания. На месте работают следователи и криминалисты СК.

Ранее сообщалось, что в результате пожара из жилого дома было эвакуировано 100 человек.