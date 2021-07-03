В Москве задержан курьер, доставивший поддельный сертификат о вакцинации
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, доставшего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
Как выяснили правоохранители, задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.
Впоследствии оперативникам удалось установить личность 29-летнего мужчины, который изготовил поддельный сертификат и передал его курьеру. В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении или обороте поддельных документов, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как отмечают в МВД, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили 44 уголовных дела из-за поддельных документов о вакцинации.