Крымские татары прокомментировали закон о коренных народах Украины

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал «клоунадой» и очередным витком «виртуальной политики» закон о коренных народах Украины, сообщает РИА Новости.

«Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное — никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта на Донбассе», — сказа Умеров.

Он убежден — все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, и коренные не исключение.

Накануне Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — в нем отдельно значатся крымские татары, крымчаки и караимы. Наличие русского народа как коренного закон исключает.

Ранее в Крыму назвали «исторической фальсификацией» принятие этого закона.