Появилось видео пожара на складах в Испании

Испанские пожарные в течение двух дней пытаются потушить пожар, охвативший склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание Ideal.

По данным экстренных служб, возгорание возникло около 19.20, а в 19.45 стали поступать сообщения о столбе дыма на месте происшествия. Причины случившегося устанавливаются.

«Были задействованы пожарные, гражданская гвардия, местная полиция и группа гражданской защиты муниципалитета», — говорится в сообщении.

Всего в компании работают 64 человека, но в момент возгорания там была только охрана.

Огонь сумел уничтожить четыре склада. Ситуация осложняется тем, что на территории есть резервуары с аммиаком, который используется для охлаждения. Однако пожарные уверяют, что облака дыма, которые вырываются с места возгорания, не токсичны.