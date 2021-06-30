Путин рассказал, какие ошибки делает в немецком языке

Президент России Владимир Путин, выступая во время «прямой линии», признался, что делает ошибки в немецком языке, потому что это не родной для него язык.

Глава государства уточнил, что самая большая проблема, с которой он сталкивается, — потеря словарного запаса из-за недостаточной практики. На вопрос об английском языке он пошутил, что «все еще хуже».

Ранее Путин рассказал, поет ли он песни, когда отдыхает, и, если да, то какие. По его словам, русские люди, когда выпьют, иногда начинают петь. Он отметил, что «мало чем отличается от подавляющего большинства наших граждан», поэтому любит русские песни, советские, они мелодичные и содержательные.

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