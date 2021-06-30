Путин рассказал, какой вакциной он привился

Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

Президент отметил, что в феврале, когда он вакцинировался, в обороте были два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По его словам, «они обе хорошие».

«Я особенно с врачами не советовался», — сказал он.

Путин добавил, что вечером после прививки у него незначительно повысилась температура, но к утру все пришло в норму.

Российский лидер также заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Он пояснил, что все нормы прописаны в законе. По его словам, в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах по рекомендациям санитарных врачей руководители региона имеют право вводить обязательную вакцинацию.

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