Заммэра Москвы: трудовые мигранты создают уют и комфорт в столице

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в столице — ремонтируют дома, убирают улицы, вывозят мусор. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры (трудовых мигрантов — прим. ред. «Газета.Ru») сохранить. Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь», — сказал Бирюков.

Он также подчеркнул, что власти Москвы обеспечивают мигрантов стабильной работой и возможностью заботиться о своих семьях. Сегодня они в основном работают в ГБУ «Жилищник». Кроме того, Бирюков дополнил, что в ЖКХ Москвы на данный момент занято около 500 тыс. мигрантов.

Заммэра отметил, что в том числе с помощью мигрантов город в прошлом году смог подготовить все жилищное хозяйство к зиме за 2 месяца вместо положенных четырех.

Ранее в Москве началась вакцинация от коронавируса среди трудовых мигрантов.