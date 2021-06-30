Комендантский час в ночное время отменили в Грузии

Власти Грузии отменили запрет на передвижение граждан в ночное время. Об этом сообщает РИА «Новости».

С ноября прошлого года жителям страны запрещалось с 21.00 до 5.00 (с 20.00 до 4.00 мск) передвигаться как пешком, так и на транспорте. С 1 июня текущего года время ограничения было сокращено с 23.00 до 4.00 (с 22.00 до 3.00 мск).

При передвижении без специального пропуска гражданам грозил штраф в размере 2 тыс. лари (около $630).

Запрет на ночное передвижение перестанет действовать в республике с 30 июня с 23.00.

Ранее Грузия отменила ношение масок на улице.

До этого ограничения по коронавирусу ослабили Испания, Франция, Австрия.

В Испании с 26 июня отменили обязательное ношение масок на улице.

Во Франции с 17 июня отменили обязательное ношение масок на улице. Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.

Так, с 1 июля в Австрии откроются ночные клубы. С июля в общественных местах людям разрешено носить обычные маски вместо масок FFP2. Также отменяется комендантский час. Власти сообщили, что после 22 июля планируют снять все оставшиеся ограничения.