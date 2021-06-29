В Чехии запретили жителям поездки в РФ из-за угрозы COVID-19

Министерство здравоохранения Чехии запретило жителям республики посещать РФ и Тунис из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до конца июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав.

Россию включили в список стран с экстремальным риском заболевания COVID-19. Запрет на посещение Российской Федерации вступает в силу в четверг, 1 июля.

Отправиться в РФ и Тунис чешские граждане смогут, если будет неотложная необходимость и при получении предварительного согласия МИД Чехии.

В перечне стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, подготовленным Минздравом Чехии, фигурируют 14 государств. Выезд в них запрещается жителям республики. Еще в списке есть Намибия, Парагвай, Индия и Бразилия.

Ранее сообщалось, что в Чехии зарегистрировали первый случай с «лямбда»-штаммом коронавируса. В ведомстве уточнили, что «дельта»-штамм вируса наиболее распространен в столичной Праге, а также крае Высочина в центре Чешской Республики.